三度MVPを手にした大谷。(C)Getty Images堂々の満票によって、大谷翔平の歴史的な1年は締めくくられた。現地時間11月21日、全米野球記者協会が選出する両リーグの最優秀選手（MVP）が発表され、ナショナル・リーグではドジャースの大谷翔平が2年連続3度目の受賞。フルタイムのDH選手として史上初の快挙となった。【動画】MLB公式もクローズアップ！ 大谷の妻・真美子さんのガッツポーズシーン今季の大谷は右肘側副靭帯の損傷