コンセプトカフェ「Bisquedoll」を運営するesplanadeが11月13日、都内で「Bisquedoll OSAKA」オープン記者発表会を開催。コスプレイヤーでオーナーのチロルちゃんが2号店への思いを語った。【写真】「東京だけが味わうのは、もう終わり」オーナーを務めるコンセプトカフェの2号店がオープン、チロルちゃんらが記者会見登壇「きせかえ人形」をコンセプトに、コスプレイヤーがドールに扮した空間演出とオリジナルメニューの提供をし