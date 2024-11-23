この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回ご紹介するのはごつ盛り3プードル(@__mohu_c)さんの投稿したちょっと驚くプードルの画像です。タオルを頭にのせて入浴を楽しもうとしているプードルさんですが、そのボリューム感は想像をはるかに超えていて…。 お風呂を楽しむ、まん丸プードル お風呂が大嫌いなペットがいれば、中には進んで入浴したがるペットもいますよね。今回の