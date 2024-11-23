大阪府高槻市に移転した関西将棋会館。その最寄り駅となるJR高槻駅で、「きた西口」の新愛称発表セレモニーに藤井聡太七冠が出席した。愛称は『将棋会館口』と発表され、藤井は「高槻駅を利用するかたに関西将棋会館の存在をより身近に感じてもらえれば」とあいさつ。【写真】“鉄ヲタ”で知られる藤井聡太七冠のネイビースーツ姿新快速電車の車両には、期間限定で高槻市のキャラクター・はにたんのオリジナルヘッドマークが装