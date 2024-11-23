中国海南省で全国少数民族伝統体育運動会が開幕22日、開会式で披露されたパフォーマンス。（三亜＝新華社記者/陳沢国）【新華社三亜11月23日】中国海南省三亜市で22日、第12回全国少数民族伝統体育運動会の開会式が行われた。中国海南省で全国少数民族伝統体育運動会が開幕22日、全国少数民族伝統体育運動会開会式の様子。（三亜＝新華社記者/郭程）中国海南省で全国少数民族伝統体育運動会が開幕22日、開会式で入場する中国少数