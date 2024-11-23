真心ブラザーズがデビュー３５周年を迎え、１９枚目のアルバム「ＳＱＵＥＥＺＥａｎｄＲＥＬＥＡＳＥ」（コロムビア）を出した。ロック色を強めた１９９５年の名盤「ＫＩＮＧＯＦＲＯＣＫ」をほうふつとさせるたくましい音とともに、真心らしい自由な精神と詩情にもあふれた快作だ。（北川洋平）８９年に大学の音楽サークルの先輩ＹＯ―ＫＩＮＧ（ヨーキング）と後輩の桜井秀俊で結成しデビュー。「どかーん」「モルツ