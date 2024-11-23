【ソウル共同】新潟県佐渡市で24日開催される「佐渡島の金山」の朝鮮半島出身者を含む労働者の追悼式を巡り、韓国政府は23日、代表者を派遣せず参加を見送ると表明した。日本政府代表の過去の靖国神社参拝を問題視したとみられる。