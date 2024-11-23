◇男子ゴルフツアーカシオ・ワールド・オープン第3日（2024年11月23日高知県Kochi黒潮CC＝7350ヤード、パー72）単独首位で出て73で回った宋永漢（33＝韓国）と、7位で出て69で回ったマイケル・ヘンドリー（45＝ニュージーランド）が通算12アンダーでトップに並んで最終日を迎える。2週前の三井住友VISA太平洋マスターズで今季2勝を挙げた賞金ランク5位の石川遼（33＝CASIO）、ツアー初優勝を目指す上井邦浩（42＝三好