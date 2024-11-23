市川団蔵さん「尾上菊五郎劇団」の重鎮で、貫禄のある滋味深い演技で舞台をもり立てた歌舞伎俳優の市川団蔵（いちかわ・だんぞう、本名和雄＝かずお）さんが19日午前7時36分、誤嚥性肺炎による敗血症性ショックのため東京都の病院で死去した。73歳。東京都出身。親族で密葬を行った。祖父は八代目市川団蔵。1956年に初代市川銀之助を名乗り初舞台を踏み、二代目尾上松緑に師事。87年に九代目市川団蔵を襲名した。日本舞踊柏木