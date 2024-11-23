■aiko、49歳の誕生日に大きなイチゴのケーキに乗ったロウソクの火を勢いよく吹き消す 【写真】バースデーケーキの前で父親と一緒に記念撮影するaiko aikoが自身のX（旧Twitter）を更新し、バースデーケーキの火を吹き消すショットを投稿した。 11月22日、ライブツアー『Love Like Rock vol.10』の大阪公演をZepp Osaka Baysideで行ったaiko。この日、49回目のバースデ&