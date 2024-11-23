【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■覆われた雪を突き破って伸びる新芽のように、未来へ進み出す少年たち &TEAMが、12月18日にリリースする2ndアルバム『雪明かり (Yukiakari)』のConcept Clipを公開した。 一人、また一人と、冬の冷たさを感じる駅へ集まってくる少年たち。「SILVER HALO to SNOW BLOOM」と示された切符を手に、駅へ辿り着いた少年たちからは、春夏秋冬の旅路に対する様々な想いや、外気の冷