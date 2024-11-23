第3日、ホールアウトし、首位の桑木志帆（右）と健闘をたたえ合う2位の竹田麗央＝宮崎CCツアー選手権リコー杯第3日（23日・宮崎県宮崎CC＝6497ヤード、パー72）今季最終戦の国内四大大会は桑木志帆が4バーディー、1ボギーの69をマークし、通算12アンダーの204で単独首位を堅持した。年間女王となった竹田麗央は69で回り、3打差の2位で続いた。鈴木愛、小祝さくら、2週連続優勝と大会3連覇を目指す山下美夢有が通算7アンダーで3