Imaeg:Amazon.co.jp こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。本日2024年11月23日は、Apple Intelligenceなど先進的なテクノロジーを組み込んだ小型デスクトップPC「Mac mini（M4,2024）」や、高画質なLiquid Retinaディスプレイやサウンドシステムを搭載した「MacBook Air（15インチ, M3, 2024