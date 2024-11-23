広島は２３日、マツダスタジアムで「カープファン感謝デー２０２４」を開催。森下暢仁投手がＭＶＰに輝いた。フットサル対決でハットトリックを決める意外な才能を披露。チーム秋山の一員として出場し、チーム菊池のＧＫ中崎が守るゴールのネットを次々と揺らし、４−１で快勝した。解説を務めたＯＢで野球評論家の安仁屋宗八氏を「足技もいい」とうならせるプレーを披露した森下は、「マツダスタジアムでサッカーをする日が