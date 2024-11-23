ビジョンに「NEWHOMEUNIFORMComingSoon……」DeNAは23日、横浜スタジアムで「横浜DeNAベイスターズ ファンフェスティバル2024」を行った。最後の挨拶では、三浦大輔監督が「来シーズン、新しいユニホームとともに戦っていきます」と新ユニホームに変わることをサプライズ発表。スタンドからはどよめきが起きた。その後ビジョンには「NEWHOMEUNIFORMComingSoon……」と映し出され、ホームユニホームが変更され