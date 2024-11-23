◆ラグビー▽関東大学対抗戦早大―慶大（２３日、秩父宮ラグビー場）１０１回目を迎えた早大―慶大による伝統の「早慶戦」は、ここまで全勝の早大が５７―３で慶大に勝利。６季ぶりの対抗戦Ｖに王手をかけた。先制は早大。前半１２分、自陣から攻めてフッカー佐藤健次（４年）がゲイン。最後はＮＯ８鈴木風詩（４年）に渡りトライを挙げた。同１５分は、敵陣２２メートルライン付近からＦＢ矢崎由高（２年）が切り込み、左に