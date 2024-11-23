◆第１０４回天皇杯▽決勝Ｇ大阪０―１神戸（２３日・国立競技場）神戸が天皇杯決勝でＧ大阪を１―０で破り、５大会ぶりの優勝を飾った。元日本代表ＦＷ大迫勇也、同ＭＦ武藤嘉紀らベストメンバーが先発にズラリ。開始１９分に武藤の縦パスからＦＷ宮代大聖がゴール前に飛び込んだが、相手ＧＫに防がれ、前半は無得点で折り返した。０―０の後半１４分には、今大会準決勝まで４試合連続ゴール中のＭＦ佐々木大樹を投入し