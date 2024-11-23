◇卓球・WTTファイナルズ福岡女子ダブルス決勝(23日、北九州市立総合体育館)23日に行われる女子ダブルス決勝は日本勢同士の対戦となりました。22日の準決勝では、大藤沙月選手と横井咲桜選手が、長崎美柚選手・木原美悠選手の“Wみゆう”に3-0(12-10、11-6、11-7)で勝利。第1ゲームは1-7とリードを許した大藤・横井ペアは、怒とうの反撃で12-10で逆転。勢いそのまま3ゲームを連取しました。長崎・木原ペアは2023年の世界選手権