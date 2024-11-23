◇天皇杯決勝G大阪0−1神戸（2024年11月23日国立競技場）第104回天皇杯決勝は23日に国立競技場で行われ、G大阪は神戸に0−1で敗れ、準優勝に終わった。71大会ぶりの関西勢同士の決勝。9大会ぶり6度目の頂点を狙ったG大阪は最後まで1点が遠かった。序盤は押し気味に試合を進めたものの決定力を欠き、0−0のまま前半終了。後半19分に相手ロングボールを起点にサイドを崩され、先制点を許した。その後、ファン・アラー