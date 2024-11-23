国際刑事裁判所（ＩＣＣ、オランダ・ハーグ）は２１日、パレスチナ自治区ガザへの攻撃は戦争犯罪と人道に対する罪にあたる疑いがあるとして、イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相とヨアブ・ガラント前国防相に逮捕状を発行した。イスラエルの国際的孤立が深まり、外交が制約されるのは必至だ。（ブリュッセル支局酒井圭吾、エルサレム支局福島利之、村上愛衣）ＩＣＣは２１日、「ガザの民間人への意図的な攻撃を指揮し