ＤｅＮＡのファンフェスが２３日、横浜スタジアムで開催された。「紅白戦」では投手・三浦大輔監督がマウンドに上がった。白組を采配した山本祐大捕手の“チャンスカード”として実現し、指揮官は「え、ウオーミングアップも何もしてないですよ」と言いながら、右肩をぐるぐるをまわしながらマウンドへ。打席に立った東克樹投手を簡単に２ストライクに追い込んで３球三振。現役時代と変わらぬ巧みな投球術を披露し、知野直人