ソウル時事】韓国政府は２３日、新潟県佐渡市の「佐渡島（さど）の金山」の世界文化遺産登録を受け、２４日に同市で開かれる労働者の追悼式に参加しないことを決めた。韓国外務省当局者が明らかにした。日本政府代表として出席予定の生稲晃子外務政務官が過去に靖国神社に参拝したことを問題視したとみられる。当局者は「追悼式を巡る外交当局間の意見調整に必要な時間が十分でない」と指摘。「式前に両国が受け入れ可能な合