韓国俳優のキム・テリが23日、京セラドーム大阪で開催されたグローバルK-POP授賞式『2024 MAMA AWARDS』のレッドカーペットに登場した。【写真】美肌がまぶしい！白ドレスで透明感あふれるキム・テリ授賞式のホストを務めるキム・テリは、ぱっつん黒髪に純白のフレアドレス姿をあわせ、洗練された美しさで視線を集めた。初挑戦となる音楽授賞式のホストについて「25周年の特別な年に呼ばれてうれしく思います。とても緊張し