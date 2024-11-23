再開した石川県輪島漆芸美術館＝23日午前、石川県輪島市能登半島地震で展示ケースが壊れるなど被災した石川県輪島漆芸美術館（輪島市）が23日、本格的に展示を再開し、待ちわびた愛好家らが作品鑑賞を楽しんだ。伝統工芸品の輪島塗をはじめ広く漆芸文化を発信する拠点として親しまれてきた施設の再始動に、職員からは「市民を勇気づける契機になれば」との声が上がった。この日から始めた展示は「能登半島地震・奥能登豪雨復興