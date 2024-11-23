11月23日、京都競馬場で行われた11R・ラジオNIKKEI杯京都2歳ステークス（G3・2歳オープン・芝2000m）は、川田将雅騎乗の1番人気、エリキング（牡2・栗東・中内田充正）が快勝した。1.1/4馬身差の2着に3番人気のジョバンニ（牡2・栗東・杉山晴紀）、3着に4番人気のクラウディアイ（牡2・栗東・橋口慎介）が入った。勝ちタイムは2:00.9（良）。2番人気でC.デムーロ騎乗、サラコスティ（牡2・栗東・池添学）は、7着敗退。【野路菊