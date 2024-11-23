＜大相撲十一月場所＞◇十四日目◇23日◇福岡・福岡国際センター【映像】突如の雄叫び…実際の様子気合いが入りすぎていたのか、6勝目がよほどうれしかったのか、43歳の序二段力士が勝負後に「だぁぁぁ！」と雄叫びをあげ、そして体全体で喜びを表すレアシーンがあった。それは序二段二十一枚目・播磨皇（山響）と序二段筆頭・朝天舞（高砂）の取組。播磨皇は平成14年生まれの22歳、一方、朝天舞は昭和56年生まれで43歳の大ベ