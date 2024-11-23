俳優の比嘉愛未が23日に自身のInstagramを更新。俳優の広瀬すずとの密着2ショット写真を公開し、反響を呼んでいる。【映像】比嘉愛未、喜びの報告を新木優子らが祝福 比嘉は「お久しぶりのおすず 愛くるしくてたまらん」とコメントし、広瀬との笑顔の2ショットと、広瀬に抱きつかれる写真の2枚を投稿。さらに「#広瀬姉妹に入りたい」とユーモアのあるハッシュタグを添えている。こうした投稿にファンからは「待ってまし