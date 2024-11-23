中国商務部の王受文国際貿易交渉代表兼副部長は22日の国務院報道弁公室の記者会見で、中国からの輸入品に60％の関税を課すとのトランプ米次期大統領の公約について、「中国に追加関税を課してもその国の貿易赤字問題を解決できないどころか、中国やその他の国から輸入する製品の価格を押し上げるだけなのは歴史が証明済みだ。最終的な関税は輸入国の消費者とユーザーが負担することになり、必然的に消費者が支払う価格の上昇につな