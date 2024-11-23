秀秀子さんはインスタグラムのフォロワー数約19万人“人気者”に日本のファンも熱視線を送っている。野球日本代表「侍ジャパン」は23日、午後7時から「ラグザス presents 第3回 WBSC プレミア12」のスーパーラウンド（SR）でチャイニーズ・タイペイと戦う。オープニングラウンドでも熱戦を繰り広げた相手だが、「侍戦も来てくれるかな」「秀秀子見たい」と、日本のファンがざわつく存在が相手国にいる。もっとも、選手ではなく選