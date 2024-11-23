ヴィッセル神戸は11月23日、天皇杯の決勝でガンバ大阪と対戦している。スコアレスで迎えた後半、64分に均衡を破る。GK前川黛也のロングキックを起点に、大迫勇也のパスを受けた武藤嘉紀が折り返す。これは相手にブロックされるも、こぼれ球を宮代大聖が押し込んだ。【動画】最後は宮代！神戸が天皇杯ファイナルで先制NHKサッカーの公式アカウントがゴールシーンを公開。SNS上では「ようやくこじ開けた！」「ほら宮代や」「宮