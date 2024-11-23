【女子ゴルフ・ＪＬＰＧＡツアー選手権リコー杯】第３日（２３日、宮崎ＣＣ、６４９７ヤード＝パー７２、賞金総額１億２０００万円、優勝３０００万円）桑木志帆が６９で回り、通算１２アンダーで初日からの首位を守った。既に年間女王に決まっている竹田麗央もスコアを三つ伸ばし、３打差の２位は変わらなかった。鈴木愛、山下美夢有、小祝さくらの３人が通算７アンダーで３位に並び、原英莉花と佐久間朱莉が５アンダーで６