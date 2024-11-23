東京・港区の「赤坂サカス」で、能登半島地震の被災地を応援する防災イベントが行われています。能登半島地震からまもなく1年となるのを前に、きょう、港区・赤坂のサカス広場で、防災について親子で学ぶ「赤坂サカス防災フェス」が始まりました。疑似体験で防災意識を高めようと、立体的な映像とともに災害時の風や熱などを感じられる「VR防災体験車」や、東京消防庁の「はしご車」も登場し、子どもたちの人気を集めていました。