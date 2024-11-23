LINEのアイコン若年層による大麻使用の急増を受け、福岡県はLINE（ライン）を通じて匿名で相談できる窓口を設置した。大麻に特化した取り組みは珍しく、使ってしまったり、誘われたりした若者らの不安の受け皿になる狙いがある。担当者は「秘密は必ず守るので、気軽に悩みを相談してほしい」と呼びかけている。24時間受け付け、臨床心理師が毎週月、金曜の午前10時〜午後1時に返信する。家族や友人についての相談にも応じる。