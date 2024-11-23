南海トラフ地震臨時情報に伴う予定変更今年8月に発表された南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）の警戒期間中に旅行や帰省、イベントで外出を計画していた人のうち、16.6％が予定を変更していたことが、野村総合研究所の調査で分かった。政府は日常生活を継続しつつ警戒するよう呼びかけたが、自粛が一定程度広がっていた実態が浮かんだ。9月2〜3日、臨時情報を「知っている」と回答した約5千人にインターネット上で聞いた