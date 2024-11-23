「女子ゴルフ・ツアー選手権リコー杯・第３日」（２３日、宮崎ＣＣ＝パー７２）首位から出た桑木志帆（２１）＝大和ハウス工業＝は４バーディー、１ボギーの６９をマーク。２位の竹田麗央と３打差の通算１２アンダーで初日から単独首位を守り、完全優勝での初メジャー制覇に王手をかけた。最終組で竹田と回ったムービングデーは「風が強くて後半はショットもばらけてきたので、自分のことだけに必死だった」と年間女王のプレ