◆報知新聞社後援女子プロゴルフツアーメジャー最終戦ＪＬＰＧＡツアー選手権リコー杯第３日（２３日、宮崎・宮崎ＣＣ＝６４９７ヤード、パー７２）メジャー３連勝と今季９勝目を狙う年間女王の竹田麗央（りお、ヤマエグループＨＤ）は５バーディー、２ボギーの６９。通算９アンダーで首位との３打差は変わらず、２位をキープした。終盤の３バーディーで竹田が優勝戦線に残った。序盤は５番までに２ボギーで１つ落とし