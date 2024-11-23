西武のファン感謝イベント「ＬＩＯＮＳＴＨＡＮＫＳＦＥＳＴＡ２０２４」が２３日、ベルーナドームで行われた。２０２３年ドラフトルーキーのうち７人が登場した「ルーキーのおもてなしステージ」では、各選手が歌やダンスなどを披露した。上田大河投手は武内夏暉投手を相手に得意のマジックを披露。最後のあいさつでは「今日はマジックをお見せしたのですが、来年は優勝マジックをお見せできるように頑張ります」と意