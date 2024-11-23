中国・新疆コルガス通関地、１〜１０月の貿易貨物３８００万トン超【新華社ウルムチ11月23日】中国新疆ウイグル自治区のコルガス税関の統計によると、カザフスタンとの国境にあるコルガス口岸（通関地）を1〜10月に通過した輸出入貨物量は前年同期比10.0％増の3801万1千トンだった。主な輸入品目は、電気機械製品や未鍛造銅・銅材、農産物、食品、金属鉱などで、中でも農産物と食品の輸入額は顕著に増加した。輸出品目は、新エ