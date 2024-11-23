西武は23日、ベルーナドームでファン感謝イベント「ライオンズサンクスフェスタ2024」を開催した。ステージでは23年ドラフトのルーキーたちが盛り上げた。杉山遙希投手（19）が美声で、清水翔太の「花束のかわりにメロディーを」を歌いながら登場。成田晴風投手（18）はマイケル・ジャクソンのダンスを披露し、上田大河投手（23）はトランプマジックを披露してスタンドを沸かせた。武内夏暉投手（23）はテーブルクロス引きに