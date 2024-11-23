イタリアのタヤーニ外相（同国外務省提供・共同）【ローマ共同】今年の先進7カ国（G7）議長国イタリアのタヤーニ外相は、ウクライナ侵攻を続けるロシアへの北朝鮮の派兵について「紛争の危険な拡大」と深刻な懸念を表明した。北朝鮮と関係が深い中国に対し、ロシア支援をやめさせるよう影響力発揮を求める考えを示した。25〜26日のG7外相会合前に、共同通信の書面インタビューに応じた。「米国第一」を掲げるトランプ前米大統