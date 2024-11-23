ロシアのプーチン大統領は自国の新型ミサイルを「迎撃不能」と主張している/Getty Images（ＣＮＮ）オスロ核プロジェクトの軍事専門家はＣＮＮに対し、欧米の防空システムならロシアの新ミサイルの弾頭を撃ち落とすことが可能だと述べ、新ミサイルは「迎撃不能」とのプーチン大統領の主張に疑念を呈した。ウクライナは現時点でこうした防空システムを保有していない。だが、オスロ核プロジェクトの博士研究員ファビアン・ホフマン