◆報知新聞社後援女子プロゴルフツアーメジャー最終戦ＪＬＰＧＡツアー選手権リコー杯第３日（２３日、宮崎・宮崎ＣＣ＝６４９７ヤード、パー７２）第３ラウンドが終了した。ツアー２勝でメジャー初制覇を狙う桑木志帆が６９で回り、通算１２アンダーで単独首位を守り、完全優勝に王手をかけた。今季の年間女王で９勝目＆メジャー３連勝を目指す竹田麗央（りお）は６９で、３打差の９アンダー２位となった。大会３連