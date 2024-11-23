巨人の横川凱投手が２３日、ジャイアンツ球場で行われた球団創設９０周年企画「読売巨人軍×甲子園夢プロジェクト」の特別練習にサプライズ登場した。同プロジェクトは、全国の特別支援学校に通いながら硬式野球を続けている球児の受け皿として発足した団体。この日は所属する２７人が全国から集まった。横川はブルペンで投手陣の投球に熱視線を送り、変化球の握りやフォーム面での助言を送るなどして球児たちと交流。巨人女子