自費出版のエッセイ集にも関わらず、1万部を超える異例のヒットとなった小原晩のデビュー作『ここで唐揚げ弁当を食べないでください』が11月14日、大幅な加筆を経て実業之日本社から発売された。TVプロデューサーの佐久間宣行氏や、ダウ90000の蓮見翔氏らが絶賛したことで知られる同書。いま注目の若手作家となった小原に、あらためて作家になった経緯や創作スタイル、本作に込めた思いを聞いた。【画像】注目を集める若手作家・小