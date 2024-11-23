お笑い芸人のやす子（26）が23日、東京のTBS放送センター前・赤坂サカス広場で開かれた『赤坂サカス防災フェス2024』に登場した。【写真】自衛隊流防災術を披露したやす子今年1月1日、能登半島地震発災直後に、災害時の寒さ対策グッズを自身のXで投稿したやす子。「能登の方は特に寒さが強くて、簡易的にでも体を温めれる方法が伝わればいいなと思い、SNSを使用しました」と振り返った。イベントではクイズ形式で、肩甲骨の