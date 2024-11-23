スケートボード・ストリートの世界最高峰プロツアー「ストリートリーグ（ＳＬＳ）」東京大会（読売新聞社協力）が２３日、東京有明アリーナで開幕し、女子予選から競技が始まった。女子は５人ずつ２組に分かれ、各組上位３人が予選を突破できる形式。けがによる欠場者の代役として急きょ出場が決まった１５歳の上村葵が決勝に進んだ。東京五輪金メダルの西矢椛（もみじ）（サンリオ）、２０２３年世界選手権女王の織田夢海（ゆ