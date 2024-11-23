ウルグアイ大統領選候補者の野党、拡大戦線（FA）のヤマンドゥ・オルシ氏（左）と与党、国民党のアルバロ・デルガド氏＝モンテビデオ（AP＝共同）【サンパウロ共同】ウルグアイで24日、中道右派ラカジェポー大統領の任期満了に伴う大統領選の決選投票が実施される。野党の中道左派、拡大戦線（FA）のヤマンドゥ・オルシ前カネロネス県知事（57）と、与党の中道右派、国民党のアルバロ・デルガド前大統領府長官（55）の争い。接戦