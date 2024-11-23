高校生年代の扶養控除縮小のイメージ児童手当を高校生年代（16〜18歳）にまで広げた代わりに税の扶養控除を縮小する政府方針に対し、公明党が現行の水準を維持するよう求める方向で調整していることが23日、分かった。既に国民民主党は維持要求を明言しており、足並みがそろう形。年末の税制改正協議での最終決定に向け、縮小派の自民党を含めた3党で議論が再燃しそうだ。高校生年代を育てる人は現在、扶養控除として年収から3