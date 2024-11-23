手のひらいっぱいの１円玉を投げつけて先祖の霊を慰める「投げ銭供養」が２２日、徳島県美波町東由岐の長円寺で始まった。２４日午前まで営まれる。室町時代中期から同町の真言宗１１寺に伝わる珍しい行事。地元では「大法事」とも呼ばれ、毎年この時期に各寺が持ち回りで行っている。供養に訪れた家族らは、３０００〜５０００円分の１円玉が入ったバケツとともに、さい銭箱に囲まれた高座の前に待機。交代で座った各寺の僧