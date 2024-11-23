俳優の川崎麻世が22日に自身のアメブロを更新。ダンス＆ボーカルグループ・THE RAMPAGE from EXILE TRIBEのメンバー・RIKUらと自宅で忘年会を開催した日のエピソードをつづった。【映像】川崎麻世、GACKT主催の忘年会に参加この日、川崎は「THE RAMPAGEのRIKUや推しの格闘家 瀧澤謙太くんや俺の友達等12人で俺のマンションで忘年会をした」と報告。RIKUと総合格闘家の瀧澤謙太との3ショットを公開した。続けて「食事は花音が